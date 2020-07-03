Kulp'ta menengiç ağaçları aşılanarak fıstık ağacına dönüştürüldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köylülere yeni gelir kapısı oluşturmak amacıyla binlerce menengiç ağacı aşılanarak fıstık ağacına dönüştürüldü.

Kulp'a bağlı Akçasır Mahallesinde Kulp Orman İşletme Şefliği sahasında yer alan 280 hektarlık alanda mevcut bulunan 10 binden fazla yabani menengiç ağaçlarına aşı yapıldı. Menengiç ağaçlarını aşılayarak köylülere yeni bir kazanç kapısı açmayı amaçladıklarını belirten Kulp Orman İşletme Şefi Mazlum Akdemir, "Kırsal mahallerimizde, dağlarda doğal olarak yetişmekte olan menengiç ağaçlarına fıstık aşılanarak köylülerimize yeni bir ürün ve gelir olanağı sağlamaya çalışıyoruz. Kulp ilçesi kırsalında çok sayıda menengiç ağaçları var, köylülerimiz tam anlamıyla faydalanamıyordu. 280 hektarlık Orman İşletme Şefliği sahamızda yer alan Akçasır rehabilitasyon sahasında 10 bin adet menengiç ağacına fıstık aşısını yapmaktayız. Önceki yıllarda Ayhan ve Aygün kırsal mahallerimizde aşı çalışmalarımız oldu ve aşılamış olduğumuz ağaçlarımız bu sene fıstık vermeye başladı. İnşallah bunlarda fıstık vermeye başlar ve köylülerimize gelir kapısı olur" dedi.