Kulp'ta meslek tanıtım günleri etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır'ın Kulp temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile meslek tanıtım günleri kapsamında lise öğrencilerine siyaset bilimi bölümü tanıtıldı.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Gözlet, TÜGVA Kulp temsilcisi Mehmet Aziz Çelik, yönetim kurulu üyeleri, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve lise öğrencileri katıldı. Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet gelecekte ideallerinde siyasal bilimler fakültesi olan öğrenciler ile konferans salonunda kaymakamlık mesleği ve siyaset konusunda bilgiler verdi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Kaymakam Gözlet, "Üniversite imtihanında seçmeyi düşündükleri bölümler hakkında çocuklarımızın ileride seçmek istedikleri meslek hakkında bilgi vermek ve onları geleceğe hazırlamak için buradayız. Öğrencilere, benim ortaokul ve lisede hayalim kaymakam olmaktı ama bilmiyordum, kaymakam ne yapar ve hiç kaymakam görmemiştim. Hayalleriniz için çabalayın imkansız olarak görünenleri kendinize set çekmeyin hayal edin hedefinizin ve çalışma aşkınızın olması lazım" dedi.

TÜGVA Kulp temsilcisi Mehmet Aziz Çelik ise lise öğrencilerine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Bugün de liseli öğrencilerimize kaymakamımız eşliğinde siyaset bilimleri tanıtımını yaptık. İnşallah öğrencilerimize faydası olmuştur. Kıymetli zamanlarını bize ayırdıkları için Kaymakamımız Mustafa Gözlet'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program öğrencilerin bölümle ilgili merak ettikleri soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.