Kulp'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kulp İlçe Müftülüğü'nce bir düğün salonunda düzenlenen 'Hz. Peygamber ve Aile' temalı 2019 yılı Mevlid-i Nebi haftası programına Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Müftü Vekili Fesih Aydın, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik ile ilgili konuşan İlçe Müftü Vekili Aydın, Mevlid-i Nebi Haftası'nan hayırlara vesile olmasını diledi. Aydın, "Aile kavramı, Hz. Muhammed'in (sav) önem verdiği konulardan biridir. Toplumun yapı taşı olan aile kavramını Hz. Muhammed'in (sav) hadisleri ve yaşamına yansıtmış olduğu örnekleri kendimize rehber ederek hissetmeli ve yaşantımızı bu çerçevede şekillendirmeliyiz" dedi.

Mevlid-i Nebi programı okunan şiirler ve ilahi dinletisiyle sona erdi.