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Kulp'ta Mevlid-i Nebi Programı düzenlendi

Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamlığı ve Kulp İlçe Müftülüğü tarafından ’Peygamberimiz ve Gençlik’ temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamlığı ve Kulp İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Gençlik' temalı Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.


Kulp ilçesi Turgut Özal mahallesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen programa Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kulp İlçe Müftüsü Abdussamet Şen, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an tilavetinin okunmasıyla başlayan programda Kulp İlçe Müftüsü Abdussamet Şen ve Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından günün anlam ve önemiyle ilgili sivevizyon gösterimi yapılarak şiirler ve mevlit okundu. Program ilahilerin söylenmesinin ardından katılımcılara aşure ve 'Peygamberimiz ve Gençlik' kitabının dağıtılmasıyla son buldu.

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