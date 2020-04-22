Kulp'ta nakdi yardımların 2. faz dağıtımı devam ediyor

fazı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 700 aileye Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından teslim ediliyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede yaşayan dar gelirli 3 bin 560 haneye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 3 milyon 560 bin lira nakdi destek yardımının yapıldığını söyledi. Kaymakam Gözlet, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Ekonomik İstikrar Kalkınma Programı kapsamında planlanan biner liralık nakdi yardımın 2. fazı, Kulp ilçesinde 700 aileye Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından teslim edilmeye devam ediyor. Bu yardımları Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her konuda taleplerini karşılayabilmek için bütün imkanlarımızı seferber ederek yedi yirmi dört çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kurallara uyulmasını ve özellikle zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.