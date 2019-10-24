Kulp'ta öğrenci servis araçları ve yemek fabrikaları denetlendi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullara, öğrenci taşımacılığı yapan firmalara ait servis araçları ile yemek fabrikaları denetlendi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Taşıma ve Yemek Komisyonu tarafından iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ilçe koordinatörü Süleyman Arcan ve şube müdürleri Orhan Eşer, Mehmet Cengiz okullara, öğrenci taşımacılığı yapan firmalara ait servis araçları ile yemek fabrikalarını denetledi. Yaklaşık 100 okul servis aracı durdurularak araçlarda görülen eksiklikler tespit edildi. Komisyon üyeleri, daha sonrada yemek fabrikalarına giderek yemeklerin üretim merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, belirli aralıklarla öğrenci taşımacılığı yapan araçlar ve yemek fabrikalarının denetlendiğini, denetleme işleminin devam edeceğini kaydetti.