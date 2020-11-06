Kulp'ta öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğretmenler, Türk Kızılayı'nın kan bağış kampanyasına destek verdi.

Korona virüs salgının devam etmesi sonucu vatandaşların Türk Kızılayı'na kan verme oranı Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da düştü. Kulp Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı'nın işbirliği ile düzenlenen ve 2 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasına Kulp ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler de destek verdi. Kulp ilçesi merkez Yeni Mahalle Hükümet Konağı ününde bulunan alanda bir araya gelen öğretmenler, korona virüs tedbirlerine uyarak kan bağışında bulundu. Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Koordinatörü Mehmet Müjde ve Türk Kızılayı Kulp Şube Başkanı Tahsin Zengin tarafından örnek davranışlarından dolayı öğretmenler adına Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya'ya plaket verdi.

Kan bağış kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, daha önce de kan bağışında bulunduklarını söyledi. Kaya,” "Kan ver, can ver sloganıyla yola çıkarak 140 öğretmen arkadaşlarımla birlikte bu kampanyaya destek olduk. Hastanede kan bekleyen hastalarımız düşünüldüğünde bu bağışların ne kadar elzem olduğu ortaya çıkıyor. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanıdır. Kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına vesile olursak ne mutlu bize. Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olarak Kızılay'a destek vermek için buradayız. Kan bağışı kampanyasına katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.