Kulp'ta okul yemekhaneleri denetlendi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Servislerini Denetim Komisyonu, taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin kullandığı yemekhaneleri denetledi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Servislerini Denetim Komisyonu, ilçe merkezine taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin kullanacağı okullardaki yemekhanelerde denetlemelerde bulunarak, yüklenici firmanın şartnamelere uygun bir şekilde yemekhane düzenlerini sağlayıp sağlamadığını bizzat kontrol etti. Uygunluğu konusunda eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firmaya kısa süre içerisinde eksikliklerin giderilmesini ve öğrencilerin rahat bir ortamda yemek yemelerinin sağlanması için gerekli talimatları verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Kaya, "İlçemiz ve köylerinden taşımalı sistemle öğrencilerimizi taşıyoruz. Taşıma ile birlikte kendilerine öğle yemeklerini veriyoruz. Bu nedenle de okullarımızda bu hizmetti veren yemekhanelerimizi denetledik. Ekiplerin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve yemeklerin yapıldığı bölümlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Bu denetimler devam edecek ve öğrencilerimize en uygun ve hijyenik ortamda yemek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.