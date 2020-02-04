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Kulp'ta okullar kar nedeni ile bir gün tatil edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yapışı nedeni ile okullar bir gün tatil edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yapışı nedeni ile okullar bir gün tatil edildi.



Kulp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeni ile toplanan İlçe Hıfzısaha Kurulu Kulp ilçe merkezinde ve köylerindeki tüm okullarda bir günlük kar tatili kararı aldı. İlçeye bağlı okullar yarın (5 Şubat) tatil edildi.

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