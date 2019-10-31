Kulp'ta, okullarda görevli özel güvenlik görevlileri eğitime alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, okullarda görevli özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen eğitim kuramlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verilmesine ilişkin işbirliği protokolü kapsamında Kulp ilçesinde okullarda görevli özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen eğitimle ilgili bilgi veren Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş sağlığı ve güvenliği koordinatörü Süleyman Arcan, çocukların güvenli bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Arcan, “Özel güvenlik görevlilerine, çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları ile görevlerini daha dikkatli ve duyarlı yapmalarının sağlanması amacıyla eğitim verildi” dedi.