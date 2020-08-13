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Kulp'ta orman yangını vatandaş, itfaiye ve güvenlik kuvvetleri tarafından söndürdü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşanan yangın vatandaşlar, itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan yangın vatandaşlar, itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi İnkaya köyü Keş mezrasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edilen bilgilere göre, ormanlık alanda yangından dolayı duman çıktığını fark eden mezra sakinleri durumu itfaiye ve jandarmaya bildirildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine gelene kadar mezara sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışırken, bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri de vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.


Yaşanan yangınla ilgili olarak itfaiye ve güvenlik güçleri çalışma başlatarak yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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