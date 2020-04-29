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Kulp'ta sebze fideler satışa sunuldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, ilkbahar aylarında tohumu atılan fideler ilçe merkezlerinde bulunan farklı noktalarda satışa sunuldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, ilkbahar aylarında tohumu atılan fideler ilçe merkezlerinde bulunan farklı noktalarda satışa sunuldu.


İlkbaharın gelmesi ile birlikte özellikle çiftçilerin ürün tohumları atma ve fide yetiştirme telaşı da başladı. Köylüler geçimlerini sağlamak için sera şeklinde örtü altına atılan ve bin bir zorlukla yetiştirilen sebze fideleri satışa sunuldu. Fide yetiştiricisi Cahit Zengin, yerli fidelere rağbetin yüksek olduğunu söyledi. Zengin, "Kendi yetiştirdiğimiz fidelerle aile geçimimizi sağlıyoruz. Fide demetini 4 liraya satıyoruz, birçok sebze fidesini yetiştirerek, ilçe merkezinin değişik noktalarında satıyoruz. 30 gün daha fide satışlarının devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşlar daha çok yerli fidelere rağbet gösteriyor" dedi.

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