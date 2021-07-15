Kulp'ta şiddetli rüzgar park tabelasını devirdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı yaklaşık 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, ilçe merkezinde hasara neden oldu.

Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan Mehmet İhsan Arslan parkının dev tabelası rüzgara dayanamayarak devrildi. O sırada parkta kimsenin olmaması olası bir kazayı önledi.