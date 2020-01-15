Kulp'ta şiir dinletisi

Diyarbakır'ın Kulp ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan diksiyon kursunda eğitim gören kursiyerlerce 'Mısra-i Anadolu' şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yıkık, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, Kulp İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, daire amirleri ve sanatseverler katıldı.

Dinleti ile ilgili konuşan kurs eğitmeni kursiyerlerle birlikte hazırladıkları şiir dinletisinin kursiyerler tarafından planlandığını söyledi.

Program, etkinlikte emeği geçenlere plaket verilmesinin ardından sona erdi.