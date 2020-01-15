İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta şiir dinletisi

Diyarbakır’ın Kulp ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan diksiyon kursunda eğitim gören kursiyerlerce ’Mısra-i Anadolu’ şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan diksiyon kursunda eğitim gören kursiyerlerce 'Mısra-i Anadolu' şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yıkık, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, Kulp İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, daire amirleri ve sanatseverler katıldı.


Dinleti ile ilgili konuşan kurs eğitmeni kursiyerlerle birlikte hazırladıkları şiir dinletisinin kursiyerler tarafından planlandığını söyledi.


Program, etkinlikte emeği geçenlere plaket verilmesinin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.