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Kulp'ta sosyal mesafeli cuma namazı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 2 buçuk ay aradan sonra vatandaşlar, camilerde namaz kıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 buçuk ay aradan sonra vatandaşlar, camilerde namaz kıldı. Belirlenen noktalara gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını eda etti.


Kulp ilçesinde önceden belirlenen 4 alanda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak hazır hale getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir cemaatsiz kalan camilerin avluları, okul bahçeleri ve parklarda maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları gözeterek cuma namazını kıldı.


Uzun bir aradan sonra ilk kez cuma namazı kılmanın kendilerini duygulandırdığını ifade eden vatandaşlar, kısa süre içerisinde eskisi gibi kalabalık cemaatle camileri dolduracakları günü beklediklerini ifade etti.

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