Kulp'ta toplanan vatandaşlar su kanalını birlikte temizledi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı ve Uzunova mahallelerinde tarımla uğraşan vatandaşlar, toplanıp su kanalını birlikte temizledi.

Kulp ilçesine bağlı Uzunova mahallelerindeki sulama göletinden faydalanan vatandaşlar, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ana kanal ve 7 kilometre uzunluğundaki su kanalını el birliği ile temizleyip kullanıma açtı.

Uzunova Mahalle muhtar Abdulkudüs Öztürk, her sene bu mevsimde toplanarak sırayla ana kanalı Uzunova Mahallesi sakinleri, yavru kanalları da Hamzalı Mahallesi sakinlerinin temizlediğini söyledi. Öztürk, kanalı açmada yardımcı olan mahallelilere teşekkür etti.