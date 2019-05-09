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Kulp'ta Trafik Haftası standı açıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Karayolları ve Trafik Haftası kapsamında stant açıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Karayolları ve Trafik Haftası kapsamında stant açıldı.


Kulp İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tarafından kentin farklı noktalarında açılan stantlarda öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, yolun karşısına geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi. Eğitime katılan çocuklara trafik dedektifi unvanı verilirken öğrencilere trafik konulu dergi ve el broşürleri hediye edildi.

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