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Kulp'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bazı vatandaşlar, korona virüs riskini hiçe sayarak bankamatik önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan bekledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bazı vatandaşlar, korona virüs riskini hiçe sayarak bankamatik önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan bekledi.


Kulp'ta bazı vatandaşlar, Yeni Mahallede bulunan bir bankanın önündeki bankamatikte sıraya girdi. Korona virüs riskini hiçe sayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını çiğneyip yan yana bekledi. Sosyal mesafenin unutulduğu bölgede vatandaşların maskeli olduğu gözlendi. Vatandaşlardan bazılarının maske bile takmadığı görüldü.

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