İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarına devam ediyor.


Kulp'ta oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan 300 vatandaşa günde iki öğün sıcak yemek dağıtımına başladı. Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, yemeklerin hijyenik bir ortamda hazırlandığını ve daha sonra 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara dağıtıldığını söyledi. 300 vatandaşa her gün iki öğün sıcak yemek dağıtıldığı kaydedilirken, hizmetin korona virüsle mücadele süresince devam edeceği ifade edildi.


Sıcak yemek ve temel ihtiyaçları temin edilip evlerine bırakılan vatandaşlar da bu zorlu günlerde verilen hizmetlerden memnun kaldıklarını ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.