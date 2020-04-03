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Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kentte yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek dağıtıp kendilerince iletilen temel ihtiyaçları temin edip evlere bırakmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kentte yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek dağıtıp kendilerince iletilen temel ihtiyaçları temin edip evlere bırakmaya devam ediyor.


İlçede yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Vefa Sosyal Destek Grubu, şu ana kadar 574 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler ayrıca yaşlılara günde iki öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

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