Kulp'ta yaban domuzları köyleri istila etti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova ve Hamzalı köylerindeki araziler ile üzüm bağları yaban domuzlarının istilasına uğradı.

Üzüm bağları, mısır tarlaları ve sebze ekilen alanları talan eden domuzlar, evlerin diplerine kadar gelerek korku saldı. Köylülerden Nihat Öztürk, "İlk kez bu kadar çok domuz gördüm. Yabani domuzlar sürüler halinde geziyorlar. Özelikle bu sene bahçelerimiz ile ekili arazilerimiz yabani domuz istilasına uğramış durumda ve domuzlar bizim üzüm bağları, sebze ve meyve bahçeleri ile ekili arazilerin içine girerek imha etmektedirler. Çok büyük zararlarımızın meydana gelmesine neden oldular. O yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Bizi bu beladan kurtarsınlar" dedi.

Kulp ilçesine bağlı Uzunova köyüne inen yaban domuzları tarlaları talan ederken, köylüleri de korkuttu. Mısır tarlaları ve sebze ekilen alanları istila eden yaban domuzlarının evlerin yakınına kadar gelmesi köylüleri tedirgin etti. Hayatında ilk kez bu kadar çok domuz gördüğünü söyleyen Kasım Çeri, "Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Evimizin dibine kadar geliyorlar. Ekinlerimize zarar verdikleri yetmiyor gibi, korku salıyorlar. 15-20'şer domuzdan oluşan sürüler halinde geziyorlar. Geceleyin bahçelerimizde, tarlalarımızda dolaşamaz duruma geldik. Konuyla ilgili olarak köyümüzde bulunan Sivrice İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına durumu anlattık. Ekili arazilerimizin ve bahçelerimize gelen bu yabani domuzları engelleyip avlanmak istediğimizi söyledik, ancak jandarma bize bu yabani domuzların avlanmamıza izin vermedi ve durum böyle devam ederse hiç bir şeyimiz kalmayacaktır ve ciddi anlamda mağduriyetlerimiz söz konusu olacaktır. Bu nedenle biz köylülere, domuz avının toplu olarak serbest bırakılmasını istiyoruz ve yabani domuzlarla mücadele etmek ve zararlarımızı en aza indirmek için domuzların toplu avlanmasına izin verilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Yabani domuzlar biz köylülere ciddi zararlar veriyor. O yüzden bir an önce bunun önüne geçilmeli" diye konuştu.

Üzüm bağlarının perişan halde olduğunu söyleyen Hamzalı Mahalle Muhtarı Tahsin Taş "Son yıllarda yabani domuzlar üzüm bağlarımıza zarar veriyordu, ancak üzüm bağlarıyla nam salmış Hamzalı Mahallesi muhtarlığı sınırları içerisinde köylülerimizin hemen hepsi bu sene hiç bağ bozumuna gitmedi ve yüzlerce yabani domuz istilasına uğrayarak zarar gördü, yetkililerin bu konuda bizlere yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.