Kulp'ta yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki gündür devam eden yağışlı hava çiftçinin yüzünü güldürdü.

Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı ilçede iki gündür devam eden yağışlar hem vatandaşın hem de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Bereketiyle yağan Yağışların tarlaları canlandırdığını belirten Kuplu çiftçiler, yağan yağışlar nedeniyle tarlalardaki ekinlere can kattığını söyledi.

Dün akşamdan beri sağanak halinde yağan yağmurun bereket getirdiğini ifade eden çiftçi Mahmut Yıldız, “Bu mevsimdeki yağmurlar, bereket ve bolluğun habercisi olarak bilinir. Bu ayda yağan yağmur çiftçilerimize çok faydalı ve bereketlidir” dedi.