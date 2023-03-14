İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kulp'ta yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde iki gündür devam eden yağışlı hava çiftçinin yüzünü güldürdü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki gündür devam eden yağışlı hava çiftçinin yüzünü güldürdü.


Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı ilçede iki gündür devam eden yağışlar hem vatandaşın hem de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Bereketiyle yağan Yağışların tarlaları canlandırdığını belirten Kuplu çiftçiler, yağan yağışlar nedeniyle tarlalardaki ekinlere can kattığını söyledi.


Dün akşamdan beri sağanak halinde yağan yağmurun bereket getirdiğini ifade eden çiftçi Mahmut Yıldız, “Bu mevsimdeki yağmurlar, bereket ve bolluğun habercisi olarak bilinir. Bu ayda yağan yağmur çiftçilerimize çok faydalı ve bereketlidir” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.