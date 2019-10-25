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Kulp'ta yaya geçitlerine Türkçe ve Kürtçe uyarı yazıları yazıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaya güvenliği sağlamak amacıyla yaya ve okul geçitlerine Türkçe ve Kürtçe uyarı yazıları yazıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaya güvenliği sağlamak amacıyla yaya ve okul geçitlerine Türkçe ve Kürtçe uyarı yazıları yazıldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kulp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kulp Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri işbirliğiyle yaya güvenliğini sağlamak amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğunluk gösterdiği caddelerde Türkçe ve Kürtçe, uyarı görselleri oluşturdu. Türkçe ‘Önce Yaya', Kürtçe, ‘Peşi Peya' uyarı görsellerin yazıldığı caddelerde sürücülerin, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlandı.


Kulp Belediyesi yetkililerince, Diyarbakır, Demirciler Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı'nda başlatılan çalışmaların tamamlanarak ihtiyaç duyulan yaya ve okul geçitlerine uyarı görsellerinin yazılmaya devam edileceği ifade edildi.

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