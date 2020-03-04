İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta yol çöktü, ulaşımda aksamalar yaşandı

Diyarbakır’ın Kulp-Silvan ilçelerini bağlayan yolun 5’inci kilometresinde yol çöktü.

Diyarbakır'ın Kulp-Silvan ilçelerini bağlayan yolun 5'inci kilometresinde yol çöktü. Araç sürücüleri çöken yolda ilerlemekte güçlük çekti.


Kulp-Silvan ilçelerini bağlayan karayolunun 5'inci kilometresinde çökme meydana geldi. Sürücüler, çöken yolda ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlar, yoğun yağış nedeni ile her dönem yolda çökmelerin meydana geldiğini belirtti. Taşımalı eğitim kapsamında sürekli bu yolu kullandığını belirten şoförlerden Seyithan Yıldız, "Yol yaklaşık bir ay önce bu hale geldi. Yetkililere haber verdik ancak sadece bir kaç tane levha dışında henüz bir işlem yapılmış değil. Yol çöktüğü için geçişlerde zorlanmaktayız. Bu yol grup yolu olmasıyla birlikte Muş, Batman, Silvan istikametine giden araçlarda kullanıyor ve günlük yüzlerce araç geçiyor. Önlem alınmazsa yol tamamıyla trafiğe kapanır. Bu nedenle yetkililerden bir an önce bu yolumuzun yapılmasını istiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.