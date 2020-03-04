Kulp'ta yol çöktü, ulaşımda aksamalar yaşandı

Diyarbakır'ın Kulp-Silvan ilçelerini bağlayan yolun 5'inci kilometresinde yol çöktü. Araç sürücüleri çöken yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kulp-Silvan ilçelerini bağlayan karayolunun 5'inci kilometresinde çökme meydana geldi. Sürücüler, çöken yolda ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlar, yoğun yağış nedeni ile her dönem yolda çökmelerin meydana geldiğini belirtti. Taşımalı eğitim kapsamında sürekli bu yolu kullandığını belirten şoförlerden Seyithan Yıldız, "Yol yaklaşık bir ay önce bu hale geldi. Yetkililere haber verdik ancak sadece bir kaç tane levha dışında henüz bir işlem yapılmış değil. Yol çöktüğü için geçişlerde zorlanmaktayız. Bu yol grup yolu olmasıyla birlikte Muş, Batman, Silvan istikametine giden araçlarda kullanıyor ve günlük yüzlerce araç geçiyor. Önlem alınmazsa yol tamamıyla trafiğe kapanır. Bu nedenle yetkililerden bir an önce bu yolumuzun yapılmasını istiyoruz" dedi.