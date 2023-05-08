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Kulp'ta 'Yolların Dili Projesi' çerçevesinde ders verildi

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, okullarda trafik eğitimi verildi.

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, okullarda trafik eğitimi verildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından bu haftanın ilk ders saatinin ilk 5 dakikasında, öğretmenler tarafından ilköğretim öğrencilerine tüm karayolu kullanıcılarının, trafik kurallarına uymaları yönünde farkındalığın artırılması amacıyla, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.


Haftanın ilk ders saatinin ilk 5 dakikasında, 'Yolların Dili Projesi' çerçevesinde ilçedeki ilköğretim öğrencilerine trafik levhalarının anlamları ve trafikte uyulması gereken kurallar öğretildi.

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