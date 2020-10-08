Kulp'taki EBA destek noktalarına öğrencilerden yoğun ilgi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde uzaktan eğitim süreci çerçevesinde EBA'ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan EBA destek noktaları büyük ilgi görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA'ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Kulp'ta da EBA destek noktaları oluşturdu. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kulp Anadolu Lisesinde oluşturulan EBA destek noktaları öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Kaymakamımız Mustafa Gözlet'in destekleri ile faaliyete konan EBA erişin noktalarımızda öğrencilerimize randevu sistemi ile faaliyette bulunuyoruz. Haftanın altı günü faaliyette bulunan EBA destek noktalarımızdaki öğrencilerimize nöbetçi bilişim öğretmenlerimiz tarafından sürekli rehberlik ediliyor. EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerimiz bu noktalarda dersleri takip edebilecekler. Bu noktalarımız belli sayıda öğrenci ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir biçimde hizmet veriyor. Amacımız çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamasını, derslerini dinleyebilmelerini sağlamaktır. Yüz yüze eğitime geçinceye kadar çocuklarımız için tüm imkanları sunmaya gayret gösteriyoruz. Okullarımızda gereken tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. EBA platformuna ulaşımda sıkıntı yaşayan tüm öğrencilerimizi destek noktalarına bekliyoruz" dedi.