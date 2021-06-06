Kulp'taki kırsal mahallenin sorunlarını Bağlar Belediyesi çözdü

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kulp ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Beyoğlu, ilçenin sorunu olan kum ve parke taşı malzemesi desteği sağlayıp kente çöp konteynerleri ve çocuk oyun grubu hediye etti.

AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kulp'ta kırsal yerleşim yerlerini ziyaret ederken vatandaşların çeşitli talepleriyle karşılaştı. Kulp'ta 4 kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, Narlıca Mahallesi'nde kendisini karşılayan vatandaşlarla meydanda kurulan alanda mini bir buluşma gerçekleştirdi. Beyoğlu, ”Buraya sizlerle gönül birliği yapmaya ve emirlerinizi dinlemeye geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünü yapmış olduğu hizmet anlayışımızda seçimden seçime vatandaşı hatırlamak yok, her zaman ve her koşulda millete hizmetkar olmak var" dedi.

Başkan Beyoğlu, gelen talepleri not ederek belediye birimlerine anında talimatlar verdi. Beyoğlu'nun talimatıyla mahallenin ulaşım sorununu çözmek için kum ve parke taşı malzemesi desteği sağlandı, ayrıca çöp konteynerleri ve çocuk oyun grubu hediye edildi. Yöneticilerin halkın içinde olması gerektiğini anlatan Beyoğlu, "İlçe ilçe karış karış gezerek halkımızla buluşacağız. Diyarbakır'ı çok seven, hizmet aşkıyla görev yapan çalışkan bir valimiz var. Aramızda güzel bir koordinasyon var. Sorunlar çözümsüz kalmayacak. Bulunduğumuz makamlar siyaset ve hamaset yerleri değil, hiçbir ayrım gözetmeden çözüm üretme ve halkın gönlüne dokunma yerleridir. İfade ettiğiniz sorunların gereğini başımız gözümüz üstüne diyerek zaman kaybetmeden çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Vatandaşlar, sorunlara karşı üretilen anlık çözümlerden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Bağlar'da yaşayan akrabaları olduğunu ve bunların da yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu anlatan mahalle sakinleri, ”Sizi burada görünce çok mutlu olduk. Çünkü Bağlar'da ikamet eden yakınlarımız hizmetlerinizi övgüyle anlatıyor. Buraya kadar gelip sorunlarımızı çözdüğünüz için çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.