İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'taki semt pazarlarında korona virüs önlemi

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi, semt pazarında korona virüsle mücadele kapsamında geniş önlemler aldı.

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi, semt pazarında korona virüsle mücadele kapsamında geniş önlemler aldı.


Kulp Belediyesine bağlı ekiplerce pazar yeri temizlenerek dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde tezgah yerlerini belirleyerek pazarcılara eldiven ve maske dağıttı. Sebze, meyve, temizlik ve hijyen malzemeleri dışında başka tezgah açılmasına izin vermeyen zabıta ekipleri, vatandaşların meyve ve sebzeye dokunmamaları konusunda pazarcıları uyardı. Kulp Belediyesi personellerince pazar girişinde vatandaşlara maske dağıtılarak, temassız ateş ölçer cihazıyla halkın ateşleri kontrol edildi.


Kulp Belediyesinin almış olduğu sıkı önlemler vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.