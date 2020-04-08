Kulp'taki semt pazarlarında korona virüs önlemi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi, semt pazarında korona virüsle mücadele kapsamında geniş önlemler aldı.

Kulp Belediyesine bağlı ekiplerce pazar yeri temizlenerek dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde tezgah yerlerini belirleyerek pazarcılara eldiven ve maske dağıttı. Sebze, meyve, temizlik ve hijyen malzemeleri dışında başka tezgah açılmasına izin vermeyen zabıta ekipleri, vatandaşların meyve ve sebzeye dokunmamaları konusunda pazarcıları uyardı. Kulp Belediyesi personellerince pazar girişinde vatandaşlara maske dağıtılarak, temassız ateş ölçer cihazıyla halkın ateşleri kontrol edildi.

Kulp Belediyesinin almış olduğu sıkı önlemler vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.