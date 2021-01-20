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Kulp'taki sulama göleti son yağışlarla hayat buldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi köyün tarımsal su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi altına giren Uzunova sulama göleti son yağışlarla tekrar doldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yedi köyün tarımsal su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi altına giren Uzunova sulama göleti son yağışlarla tekrar doldu.


Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde sulama amacıyla 1984 yılında Uzunova, Hamzalı, Salkımlı, Tuzla, Konuklu, Yakıt, Üçkuyu ve İnkaya mahallelerinin tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamak için inşa edilen gölet, kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 80 metre çekilmişti. Bölgede son günlerde sağanak yağmur ve kar yağışı gölete hayat verdi. Göletin doluluk oranı yükselirken kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü.


Uzunova Mahallesi sakinlerinden Refik Öner, "Gönül ister ki tarım sulama göletimiz tam dolsun. Ancak uzun zamandır kuruydu ve bu da bizleri korkutuyordu. Son bir haftadır yağan yağış sonrasında göletimizde az da olsa doluluk oluştu, çok sevindik. İnşallah bundan sonra kuraklık yaşanmaz ve göletimiz hep dolu olur. Bu biz köylülerin en büyük dileğimizdir" dedi.

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