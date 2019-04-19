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Kulp'u önce sağanak sonra dolu vurdu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağmur ve dolunun ardından ilçeye bağlı bir çok köyde tarım alanları zarar gördü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağmur ve dolunun ardından ilçeye bağlı bir çok köyde tarım alanları zarar gördü.


Kulp ilçesinde , öğlen saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, özelikle ilçeye bağlı Argün, Baloğlu, Konuklu ve Karabulak mahallerinde etkili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Bir anda bastıran sağanak ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için bina saçaklarına sığınırken, araçlar güçlükle ilerledi. Kısa sürede etkili olan sağanak ve dolu nedeni ile bazı iş yerlerini su bastı.

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