Kulp'un içme suyu sorunu çözülüyor

DİSKİ ekipleri, kuraklığın etkisiyle su kaynaklarında meydana gelen azalmalar nedeniyle yaşanan içme suyu sorununu çözmek için projeler üretiyor. Kulp ilçesinde, normal şartlarda 35 litre saniye su temini sağlayan DİSKİ, yaz mevsiminde yaşanan kuraklık nedeniyle su teminin 18 litre saniye kadar düşmesi üzerine harekete geçti. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, olası kuraklıkların vatandaşa etkisini önlemek amacıyla Kulp'ta alternatif su kaynaklarını inceledi. Yapılan incelemede, çeşitli alternatifleri masaya yatıran ekipler, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan kaynaktan su temin edilmesi değerlendiriliyor. Hazırlanacak projenin uygun görülmesi halinde ilçenin 2050'ye kadar içme suyunu ihtiyacının karşılanarak sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

“Çalışmalarımız sonucunda ilçemizin su sorunu mutlaka çözülecek”

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, sahadaki incelemelerinin ardından ilçenin su sorununu değerlendirmek amacıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet ile bir süre görüştü. İlçede su sorununun mevsimsel şartlara bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeni ile oluştuğuna dikkat çeken Tutşi, “İlçemizde yağışların olmaması nedeniyle içme ve sulama sularında çok ciddi oranda azalmalar oldu, bu nedenle su konusunda sıkıntılar yaşamaktayız. Vatandaşlarımızın yaşamış oldukları su sıkıntılarını gidermek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Su kaynaklarını değerlendirerek ilçemizin su sorununu çözmeye çalışmaktayız. İlçemizde hemşehrilerimizin musluklarından kesintisiz temiz su akışını sağlayacağız. Çalışmalarımız sonucunda ilçemizin su sorunu mutlaka çözülecek” dedi.