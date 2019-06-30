İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi devem ediyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi İç Kale’deki Saint George Kilisesi sergi alanında açılan kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi, ziyaretçi akınına uğradı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi İç Kale'deki Saint George Kilisesi sergi alanında açılan kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi, ziyaretçi akınına uğradı.


Diyarbakır Masterler Birliğine bağlı futbol takımlarının yöneticileri ve futbolcuları kulübün 51 yıllık tarihine ait resim ve sergilerin sergilendiği sergiyi ziyaret ederek nostaljik anlar yaşadı.


Sergiyi ziyaret eden çocuklar da ellerine aldıkları unutulmaz kadroların resimleriyle poz verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.