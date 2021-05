Kuraklık sorunu TOBB'ye taşındı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleşen TOBB Yönetim Kurulu toplantısına katılan DTB Başkanı Engin Yeşil bölge çiftçisinin destek beklediklerini iletti. Üretim yapan çiftçilerin yüksek girdi maliyetleri nedeni ile son yıllarda oldukça zorlandıklarını kaydeden Yeşil, pandemi ve sonrasında ise yaşanan kuraklık nedeni ile de daha büyük zararlar ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. DTB Başkanı Engin Yeşil bölgede bu yıl ekim yapan tüm çiftçilerin ve sektöre girdi sağlayan işletmelerin zararlarının karşılanması gerektiğini dile getirdi.

"Sulama projeleri tamamlanmalı"

Özellikle Silvan Projesi başta olmak üzere bölgede devam eden sulama projelerinin bir an evvel tamamlanması gerektiğini de belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, “Bölge üreticilerimiz kendi sondaj kuyularından sulama yapmaktadır. Buda maliyetleri büyük oranda girdi maliyetlerini artırmaktadır. Sulama projeleri tamamlanırsa girdi maliyetlerindeki artışlarda büyük düşüşler yaşanacaktır. Bizlere her zaman desteklerini sunan, talep ve sorunlarımızı Hükümetimize ileten TOBB Başkanımıza teşekkür ederiz. Bölge çiftçilerimizin hükümetimizden talebi bölge genelinin doğal afet alanı olarak ilan edilerek, üreticiler ve girdi sağlayan işletmeler için mevcut kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi, hasat yapmayan çiftçilerin girdi maliyetlerini karşılayacak şekilde nakdi destek sunulması, çiftçilerin geçmiş döneme ait tüm destek primlerinin bir an önce ödenmesi, pompaj sulaması yapan çiftçilere elektrik ve yakıt destek primi ödenmesidir” dedi.