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Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler başarı belgelerini aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrencilerine, Kur’an-ı Kerim’e geçmeleriyle başarı belgesi verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerine, Kur'an-ı Kerim'e geçmeleriyle başarı belgesi verildi.


Büyükşehir Belediyesi'nin, öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmeleri amacıyla açtığı yaz kurslarında eğitimler devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaz kursları bünyesinde açtığı “Elifbadan Kur'an-ı Kerim'e” eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, başarı belgelerini düzenlediği etkinlikle verdi. Bilgi Evi Seminer Salonunda, gerçekleşen etkinliğe eğitmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Etkinlik kursta eğitim alan öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okumasıyla başladı.


Yapılan çeşitli ikramlar, öğrenci ve eğitmenlerin koro şeklinde okudukları ilahiler devam eden program, başarı belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

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