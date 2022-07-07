Kurban Bayramı'nı 24 şubesi ve 30 ton tatlıyla karşılıyor

Diyarbakır'ın tatlı sektöründe önde gelen firmalarından olan Hacıbaba Pastaneleri, Kurban Bayramı'nı Türkiye genelindeki 24 şubesiyle ve 30 ton tatlıyla karşılıyor.

Türkiye genelindeki 24 şubesiyle tatlı sektörüne nam salan ve 40 yıla yakın Ar-Ge çalışmalarıyla dünyaya yeni lezzetler kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Kurban Bayramı'nı 30 ton tatlıyla karşılıyor. 3 vardiya sistemiyle hazırladıkları tatlıları vatandaşa yetiştirmek isteyen pastane, siparişleri şimdiden göndermeye başladı. Soğuk baklavanın kendi üretimi olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Antep baklavası ve kadayıfının tahtının sallandığını kaydetti. Elaldı, “Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Bir bayram daha geldi, tatlıcıların yoğun olduğu süreçte, bizim de yoğunluğumuzun yüzde 80'i yaz ayı olmasından kaynaklı soğuk baklava yoğunluğu. Diyarbakır'dan çıkan, dünyanın tanıdığı ürünümüzle gurur duyuyoruz. İnsanların talepleri soğuk baklavaya oldukça bizim de gururumuz o denli artıyor. Türkiye geneli 24 şubemiz ile yaklaşık 30 tona yakın bir hazırlıkla bayramı karşılayacağız. İnsanların memnuniyeti bizi daha bir coşturacak. Bizi, patentli ve tescilli olan ürünlerimize olan talepleri daha çok mutlu ediyor. Soğuk baklavamız her ne kadar Diyarbakır Hacıbaba Pastanelerine has olsa da Antep baklavasının ve kadayıfımızın tahtını sallamaya devam ediyor” dedi.