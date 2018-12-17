Kursiyerler pastacılığı detaylarıyla öğreniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (DİSMEK) eğitimler devam ediyor. İstihdama katkı sağlamak ve kentte çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için açılan kurslardan yaş pasta yapımında eğitim alan 15 kursiyer, mesleği tüm detaylarıyla öğreniyor. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda hafta içi her gün sabah 09.30-12.30 saatleri arasında devam eden eğitimlerde kursiyerler, teorik eğitimler dışında pratik yaparak mesleği öğrenme şansı yakalıyor. Kursiyerlerin eğitim süresi boyunca Genel Sağlık Sigortaları yatırılıyor. İŞKUR ortaklığında açılan kursta kursiyerler, günlük 35 TL ücret almaya hak kazanıyor. Kasımda başlayan yaş pasta yapımı kursu Ocak ayı itibariyle sona erecek.

Genel olarak diğer kurslarda olduğu gibi ilk etapta öğrencilere, temel iletişim, müşteri ilişkileri, iş sağlığı ve meslekte yenilikler konularında teorik eğitimler veriliyor. Mesleki anlamda ise yiyeceklerin özellikleri, gıda ürünlerinin barındırdıkları karbonhidrat, yağ oranları, proteinler, yiyeceklerin vitamin ve mineral oranları hakkında kursiyerler bilgilendiriliyor. Pratik eğitimde ise öğrenciler, hamur işlerini tekniğe ve hijyen kurallarına göre hazırlama, ürünün özelliğine uygun krema, sos ve şurup hazırlama, jöle, çikolata ve şekerlemeleri üründe etkili şekilde kullanma, tekniğine göre yaş pasta hazırlama ve dekoratif tekniklerle pasta süslemeyi uygulamalı şekilde öğreniyorlar.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.