Kursiyerlere cilt ve saç bakımı semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kalifiyeli eleman yetiştirmek, kadın istihdamını artırmak amacıyla açtığı Cilt Bakımı ve Temel Makyaj Kursu'nda kadınlara cilt ve saç bakımı ile ilgili seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edinme Kursları (DİSMEK) kapsamında, kadınların gelişimi, ekonomiye katkı sağlaması amacıyla açtığı Cilt Bakımı ve Temel Makyaj Kursu'nda cilt ve saç bakımı ile ilgili seminer düzenlendi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Cilt Bakımı ve Temel Makyaj Kursu'nda düzenlenen seminere Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şakir Yaman, Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci, ilgili birim amirleri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki kursiyerler katıldı.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten uzman kuaförler tarafından verilen seminerde kadınlara, saç ve cilt analizi yapma, kişisel hazırlık ve hijyen, salon hazırlığı ve salon hijyeni, müşterileri karşılama ve uğurlama, dekolte ve yüze masaj uygulama, kozmetik ürünlerinin analizi, cilt bakım kozmetiklerini uygulama, ağız ve diş bakım kozmetiklerini uygulama, makyaj kozmetiklerini uygulama, cilt tiplerine bakım yapma, özel cilt bakım tekniklerini uygulama, temel makyaj ilkelerini analiz etme, kaş ve kirpik şekillendirme, makyaj yapmak, müşteri özelliklerini belirleme, müşteri memnuniyetini artırma ve iş planı yapma konularında bilgiler verildi.

Kadınların kuaför alanında girişimci olmasını sağlamak için mesleki gelişim hakkında bilgi birikimlerini aktaran uzmanlar, seminerin ardından cilt ve saç bakımını uygulamalı olarak gösterdi. Aralık ayı boyunca belirli aralıkla birçok dalda uzman kişiler, kadınlara cilt ve saç bakımı ile ilgili eğitimler vermeye devam edecek.