AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları çerçevesinde partisinin il başkanlığınca bir otelde düzenlenen toplantıda, STK temsilcileri iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın uluslararası terör çetelerinden, Türkiye'yi ve bölgeyi bölüp, parçalamak isteyen emperyalizmin oyunları karşısında zorluklar yaşadığını söyledi. Diyarbakır'ın o günleri aştığını belirten Kurtulmuş, “Bir huzur ve selamet ikliminin burada hakim olduğunu görmek fevkalade sevindirici. Türkiye, terör belasıyla 40 yılı aşkın süre mücadele etmiştir. Büyük bedeller ödemiş, binlerce insanını kaybetmiştir. Allah'a şükür bugün bunların hepsi geride kaldı. Yeniden birliğin, dirliğin ve kardeşliğin sağlanmış olması her şeyden daha değerli" dedi.

Şehirlerin hedeflerini gerçekleştirmesindeki en önemli yollardan birinin ortak hedeflerde buluşabilmek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Diyarbakır'ın sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin hep aynı noktaya doğru hareket etmesi lazım. Sizden istirhamım Diyarbakır'ın meseleleri ile ilgili yekvücut olmanız. Ortak, sivil bir kanaat oluşturarak, siyasetin işini kolaylaştırmanız. Karar alma mekanizmalarına yardımcı olmanız. Şehrin bulunduğu noktadan çok daha ileriye gitmesini temin etmenizdir" ifadelerinde bulundu.

Toplantıya, Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepoğlu Ataman, MKYK üyesi Alaattin Parlak, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, STK temsilcileri ile çok sayıda kanaat önderi katıldı.

Yapılan konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.