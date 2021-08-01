Kuruma tehlikesi yaşayan ağaçlar için sulama talimatı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi vatandaşlardan gelen aşırı sıcaktan kaynaklı kuruma riski olan ağaçların sulanma talebine anında talimat verdi.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında vatandaşların ilgi çekici talepleriyle karşılaştı, belediyenin ilgili birimlerine verdiği talimatlarla sorunların hemen çözülmesini istedi. Mahallede bulunan ağaçların aşırı sıcaklardan dolayı kuruma tehlikesi geçirdiğini belirten vatandaşların talebi üzerine sulama yapılması talimatını veren Başkan Beyoğlu, “Haftaya tekrar buraya geleceğim. Tüm sorunları çözmüş olarak görmek istiyorum. Bizler vatandaşların hizmetkarız. Emirlerinizi dinlemeye geldik" dedi.

Mahallenin parkına yeni oyun parkı kurulacak

Kaldırım işgalleri için belediye ekiplerine talimat veren Beyoğlu, caddede bulunan eğlence mekanlarına yönelik yüksek sesli müzik şikayetleri için işletme sahiplerini ziyaret edip uyarılarda bulundu. Mahallede temizlik seferberliği başlatılması için de yine belediyenin ilgili ekiplerine talimat veren Beyoğlu, mahallenin çocuk parkında oyun grubu kurulması için çalışma başlatılmasını sağladı. Vatandaşların çeşitli konulardaki sorun ve taleplerini büyük bir titizlikle dinleyerek kendisine ulaşmaları için özel telefon numarasını veren Başkan Beyoğlu, gelecek hafta tekrar mahalleye gelerek yapılmasını istediği çalışmaları denetleyeceğini ifade etti.

“Makamların ve imkanların sahibi halkımızdır”

Makamların ve imkanların sahibi halk olduğunu kaydeden Başkan Beyoğlu, kendisine ulaştırılan her sorunu çözmeyi görev olarak kabul ettiğini söyledi. Beyoğlu, “Gelecek hafta tekrar bu mahallemizi ziyaret edeceğim. İletilen sorunların zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturulmasını istiyorum. Tüm ekiplerimiz halka hizmet etmek adına büyük bir özveriyle çalışıyor, hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her talebini olgunlukla karşılayıp yetki ve sorumluluk alanlarımıza göre çözmek zorundayız. 28 aydan bu yana yaptığımız gibi vatandaşlarımızın ayağına gidip onları dinlemeye ve beraber çözüm üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.