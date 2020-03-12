İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurumlar dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası, dezenfekte edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası, dezenfekte edildi.


Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz, vakfa gelen vatandaşlara daha sağlıklı koşullarda hizmet verebilmek için binalarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Batmaz, “Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak gelen vatandaşlarımıza ve daha sağlıklı koşullarda hizmet vermek için 3 katlı kurumumuzu kaymakamımızın öncülüğünde dezenfekte ettik. Aynı zamanda çalışan tüm personelin masalarına kolonya bıraktık hem gelen vatandaşa ikramda bulunduk hem de bilgilendirdik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.