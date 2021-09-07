İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuyuda bulunan iki köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Diyarbakır’da, bahçenin su kuyusunda bulunan köpekler, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Diyarbakır'da, bahçenin su kuyusunda bulunan köpekler, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Hani ilçesi Anıl köyünde bir vatandaş köyden uzakta olan bahçesine giderken, su kuyusunda köpek sesi fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından AFAD'a bilgi verdi. AFAD ekipleri bölgeye gelerek köpekleri düştükleri kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Diyarbakır AFAD müdürlüğü ekipleri tarafından 7 metrelik kuyuda kurtarma operasyonu başlatıldı. Su ve balçık içinden kurtarılan köpekler yıkanıp temizlendikten sonra doğaya sağlıklı bir şekilde bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.