Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

Diyarbakır'da yapılacak olan Kuyumcular Odası Başkanlık seçimi için aday olan Şeyhmus Türkan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sur ilçesindeki tarihi kuyumcular çarşısındaki esnafı ziyaret eden başkan adayı Türkan, sorun ve sıkıntıları dinleyerek çözüm için aday olduğunu söyledi.

Aday olmasının tek nedeninin kuyumcu işletmecilerinin sorunlarına bir nebze olsun ortak olmak olduğunu aktaran Türkan, kendilerine destek verilmesi durumunda başkan seçildikten sonra sorunlara çözüm için çalışmalar yapacağının altını çizdi.