Kuyumcular, ülke üzerinde oynanan oyunları bozmak için yatırımların altına yapılmasını önerdi

Son dönemlerde artan dolar ve euro karşısında vatandaşların ve yatırımcıların güvenli limanı ‘altına' yönelmesini isteyen kuyumcular, böylelikle ülke üzerinde oynanan oyunların da bozulacağını dile getirdi. Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır kuyumculuk yapan Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, vatandaş 3 aylık süreçte dolar ve euro yerine dolara yönelerek yoğunluğun olduğunu ifade etti.

“1 kilo altın dolar ve euro karşısında 56 bin lira kazandırdı”

Yıllardır kuyumculuk mesleğinin içinde olduklarını söyleyen Yüksel, müşterilerine sürekli gördükleri şeyleri söylemek zorunda olduklarını kaydetti. Altının dolar ve euro karşısında nasıl değer kazandığının tespitinde bulunduklarını aktaran Yüksel, “Müşterilerimize, dostlarımıza hep öneriyoruz, altından şaşmayın diyoruz. Altın, dünya çapında her yerde para eder ve değer alan bir yatırımdır. Altın, şu 3 ay içerisinde sadece bir esnaf olarak tespit ettiğim, kilo başı 56 bin lira dolar ve euroya karşı daha iyi para kazandırdı. Ondan dolayı biz, bunu rahat bir şekilde söylüyoruz” dedi.

"Kesinlikle altına yönelin" tavsiyesinde bulunan Yüksel, “Altın dünya çapında değer alıyor. Altın kötü günün dostudur ve gerçekten de öyledir. Hanımın biriktirdiklerini bugün satıyor ki, bir ev değerinde para kazanmış. Hiç farkında değil. Bugün altını Türk Lirasına çevirdiğin zaman çok büyük bir miktara tekabül ediyor. Biz, bunu hep önerdik ve müşterilerimiz bizi takdir etti. Dediler ki, iyi ki biz altın aldık. Dolara karşı bakıldığı zaman çok güzel bir para kazanıldı. Bizim zaten bir yoğunluğumuz vardı. Özellikle bu fiyatların yükselmesiyle bakıyorum ki vatandaşlar, aşırı bir şekilde yoğunluk var, altına yöneliyor. Biz de onlara öneriyoruz” şeklinde konuştu.