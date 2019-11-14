İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Olay, Çınar ilçesine bağlı Beşpınar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 KG 591 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.