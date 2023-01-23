Lastik geri dönüşüm fabrikasında 7 saat süren yangında soğutma çalışmaları başladı

Diyarbakır'da bir lastik dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde bulunan bir lastik dönüşüm fabrikasında sabah 04.00 sularında yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yangın yaklaşık 7 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.