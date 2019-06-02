İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LGS'ye hastane odasında girdi

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) 1 hafta kala 3.

Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 hafta kala 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 8. sınıf öğrencisi Dicle Altaş, yapılan başvuru sonucunda hastane odasında gözetmenler eşliğinde sınava girdi.


Diyarbakırlı Dicle Altaş LGS'ye bir hafta kala 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Vücudunun birçok yerinde kırık ve ezilme olan Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Altaş, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altaş'ın sınava 4 gün kala hastaneden sınava girmek için yaptığı başvuru Milli Eğitim Bakanlığınca olumlu sonuçlandı. Altaş, hastane kuryesi, sınav görevlileri ve güvenlik güçlerinin ayağına gitmesiyle sınava tabi tutuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.