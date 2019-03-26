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Lice belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesine bağlı fen işleri ekipleri Zümrüt Mahallesinde yol çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesine bağlı fen işleri ekipleri Zümrüt Mahallesinde yol çalışmalarını tamamladı.


Lice Belediyesi alt temel malzemeleriyle yol yapım çalışmalarına merkez ve kırsal mahallerde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptığı planlamaya göre ilçedeki çalışmaları ulaşım ve yol şartları seçeneklerini göz önüne alarak, öncelikleri belirliyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt kırsal mahallesinde alt temel malzemeyle yol bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda 7.5 kilometre yola alt temel malzemesi dökülerek onarım çalışması yapıldı.

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