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Lice Belediyesi, mezarlıkların etrafını tel örgüyle kapattı

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine mezarlıkların etrafını tel örgülerle kapattı.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine mezarlıkların etrafını tel örgülerle kapattı.


Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, vatandaşların taleplerine sessiz kalmadı. Mezarlık alanlarının etrafının tel örgüyle örülmesini talep eden vatandaşların isteklerini yerine getiren Kaymakam Çelik, bu kapsamda yetkililere bilgi verdi. Yapılan çalışmanın ardından Bağlan, Baharlar, Çeper, Ergin, Tepe, Yorulmaz ve Dallıca kırsal mahallelerinde bulunan mezarların etrafının, tel örgülerle kapatıldığı belirtildi.

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