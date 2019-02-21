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Lice Belediyesi yolların bakım ve onarımına devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Behçet Cantürk Caddesi’nde parke onarım çalışmasına başladı.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Behçet Cantürk Caddesi'nde parke onarım çalışmasına başladı.


Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Lice Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Behçet Cantürk Caddesi'nde başlatılan yol bakım ve onarım çalışmalarında, yerinden oynayan kilit parke taşlarının zemin iyileştirmesini yapılarak yerlerine monte etti. Ekipler, kırılmış, parçalanmış kilit parke taşlarını da yenileriyle değiştirilerek yeniden düzenlemeye başladı.

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