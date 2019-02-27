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Lice Belediyesi yolların bakım ve onarımına devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol onarım ve düzeltme çalışmaları kapsamında Çıralı ve Kıpçak mahallesinde alt temel malzemesi dökme ve yol düzeltme çalışmaları tamamladı. Belediye ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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